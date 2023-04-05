Более того, по словам депутата Хмельницкого городского совета Александра Василишина, священник, вероятно, выехал из Украины, пишет Politeka.net.

«Тот поп, поднявший руку на нашего защитника-воина, ему вчера Национальная полиция подозрение объявила. А на сегодняшний день стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере, из города Хмельницкий», - сказал Василишин в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, повестку к следователю в результате отдали родителям священника.

В ближайшее время правоохранители объявят его в розыск, а по делу об избиении в храме возбуждено дополнительное уголовное производство по ч. 1 статьи 125 УКУ.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 125 УК, за нанесение легких телесных повреждений, законодательством определен штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Напомним, после ужасного инцидента под зданием храма, в котором избили военнослужащего, собралось более 1200 человек. На акцию также пришли около 20 военнослужащих, в том числе из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный.

Служащие с ним ветераны сообщили, что в настоящее время мужчина находится в городской больнице.

Община собора УПЦ МП, где избили военнослужащего, проголосовали за переход в ПЦУ.

Хмельницкий горсовет рассмотрит вопрос о прекращении пользования всеми земельными участками УПЦ МП.

Напомним, девочка под Лаврой испугала украинцев своим поведением.

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