Так, суд наложил арест на еще два земельных участка с незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко объектами недвижимости, сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ .
Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.
Они расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области.
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Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.
Выяснилось, что к этой сделке причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.
"В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко", - добавили в СБУ.
Чиновнику уже доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).
Напомним, кара настигла Оксану Марченко – СБУ сообщила подробности.
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