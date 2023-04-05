Так, суд наложил арест на еще два земельных участка с незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко объектами недвижимости, сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ .

Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.

Они расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области.

«Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса», - рассказали в СБУ.

Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.

Выяснилось, что к этой сделке причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

"В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко", - добавили в СБУ.

Чиновнику уже доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, кара настигла Оксану Марченко – СБУ сообщила подробности.

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