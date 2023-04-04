Чиновник в Одесской области выделял земли родственникам и знакомым под дачное строительство.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в Одесской области экспредседатель Килийской РГА, будучи в должности главы райгосадминистрации раздавал родственникам уникальную землю.

Чиновник вместе с другими участниками "схемы" выделял земли родственникам и знакомым под дачное строительство.

В полиции сообщили, что в 2020-2021 годах, под видом так называемой "безвозмездной приватизации" земельных участков для строительства дач, фигуранты уголовного дела передали земли своим двадцатым восьми близким родственникам и знакомым.

Сейчас известно, что теперь одесских злоумышленников, будут судить за мошенничество с землями Дунайского биосферного заповедника.

Кроме того, известно, что экс-чиновнику в Одесской области инкриминируют злоупотребление служебным положением и мошенничество, которое повлекло ущерб государству в девять миллионов гривен.

Напомним, россияне нанесли новые удары по украинским городам, кадры разрушений: "Многие жертвы, есть раненые".

Также сообщалось, что в Днепропетровской области нашли подпольный склад с похищенными продуктами, которые предназначались для бойцов ВСУ.

Кроме того, Politeka.net сообщала о том, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.