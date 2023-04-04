За сутки россияне убили четырех жителей Донбасса: двоих в Торецке, одного в Авдеевке и одного в Торском. Еще три человека в области 3 апреля получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховской общине. Враг применил артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также ракеты. В городе поврежден торговый комплекс, Укрпочта, Укртелеком, больница и несколько многоэтажек. Там, к счастью, обошлось без жертв.

Также ночью два ракетных удара нанесли по Торецку — два человека погибли. В городе повреждены здания шахты, ремонтно-механический завод и частные дома.

"На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка — без жертв. На Горловском направлении известно о поврежденных 2 админзданиях, 3 многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской общины. На Лисичанском направлении в Северском повреждены дома на двух улицах", - сообщил Кириленко.

Накануне россияне обстреляли Авдеевку и попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека - водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, предложены варианты названий Севастополя после деоккупации.

Также сообщалось, зачем Лукашенко призывает к переговорам.

Кроме того Politeka.net писала, как использовать самолеты F-16, чтобы быстро изменить ситуацию на поле боя.