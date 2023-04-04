На Днепропетровщине нашли подпольный склад с ворованными продуктами, которые предназначались для бойцов ВСУ.

В Украине обнаружено масштабное хищение продуктов для военных. Еще один подпольный склад с краденными продуктами для военных был найден на Днепропетровщине. Подобную находку уже находили, тогда это произошло в январе 2023 года. Об этом сообщили на странице ГБР в Фейсбук.

Злоумышленники прятали на складе такую ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением поставлено в известность о подозрении: главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам и заведующему составом и главному менеджеру.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов будет передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.

Украинцев ошеломили масштабы разворовывания продуктов для ВСУ. В комментариях они не сдерживали негодования:

"Во время войны находятся такие барыги, которые наживаются на беде. Когда эти недолюды нажрутся. В голове просто не укладывается, как так можно поступать?", "К стенке публично надо ставить этих иуд", "В то время, как парни и девушки, отдают свою дорогую жизнь за Украину, какая-то криса ворует", "Просто расстрел на площади демонстративно!!!И все быстро закончится. Ну а что щас война! Мы копейки собираем и отправляем, а кто-то ворует".

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд