В Украине обнаружено масштабное хищение продуктов для военных. Еще один подпольный склад с краденными продуктами для военных был найден на Днепропетровщине. Подобную находку уже находили, тогда это произошло в январе 2023 года. Об этом сообщили на странице ГБР в Фейсбук.
Злоумышленники прятали на складе такую ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.
В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением поставлено в известность о подозрении: главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам и заведующему составом и главному менеджеру.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Новая атака дронов, очень много пусков: "В общей сложности зафиксировано до..."
Наступление ВСУ уже началось, подробности первой фазы: "Нарушается вся система управления"
Салон такси залит кровью: стрельба прогремела в Днепре, съехалась полиция и «скорые»
"Потап и Настя Каменских разводятся": блоггер раскрыл причину разрыва
Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов будет передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.
Украинцев ошеломили масштабы разворовывания продуктов для ВСУ. В комментариях они не сдерживали негодования:
"Во время войны находятся такие барыги, которые наживаются на беде. Когда эти недолюды нажрутся. В голове просто не укладывается, как так можно поступать?", "К стенке публично надо ставить этих иуд", "В то время, как парни и девушки, отдают свою дорогую жизнь за Украину, какая-то криса ворует", "Просто расстрел на площади демонстративно!!!И все быстро закончится. Ну а что щас война! Мы копейки собираем и отправляем, а кто-то ворует".
Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд