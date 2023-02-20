Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины), в результате которого сошел с райок поезд «Киев-Варшава»", - говорится в сообщении.

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