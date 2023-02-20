Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.
Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.
В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии.
"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины), в результате которого сошел с райок поезд «Киев-Варшава»", - говорится в сообщении.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Ужасное ДТП произошло на трассе Киев - Чоп, кадры с места: ребенок среди погибших
Нардеп получил повестку посреди улицы, что теперь будет: "К сожалению..."
Отправили на фронт без подготовки: скандал гремит из-за гибели украинца
Женщина, которая вместе с мужем чудом выжила в Днепре, показала свою новую жизнь: трогательные фото
20 февраля ужасное ДТП произошло на трассе Киев - Чоп, кадры с места: ребенок среди погибших.
Напомним, в Украине планируют провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.
Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.
Также Politeka писала, что Судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.