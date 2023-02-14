На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №8321, которым предлагается урезать пенсии судьям Конституционного Суда. Об этом сообщает информационная платформа social.com.ua.

В настоящее время пенсии судей Конституционного Суда составляют 50% от их зарплаты, состоящей из должностного оклада и доплат. Базовый оклад составляет 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Один такой прожиточный минимум на 1 января 2023 года составляет 2102 грн. Соответственно, оклад превышает 150 тысяч гривен. То есть, размер пенсии одного судьи Конституционного Суда в отставке превышает 70 минимальных пенсий.

Законопроектом №8321 предлагается внести необходимые изменения в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» и урезать пенсии судей Конституционного Суда с 50% до 30% должностного оклада.

Но есть ряд вопросов к законопроекту. Во-первых, сейчас в Украине только 42 судьи Конституционного суда в отставке. И даже если закон примут, то их пенсии все равно не урежут, ведь закон обратной силы не имеет. То есть речь может идти только о будущих судьях-пенсионерах.

В Конституционном Суде работает одновременно 18 судей, избираемых сроком девять лет. То есть даже если закон будет принят завтра, то никакого немедленного результата не будет.

Также возникает вопрос, что делать с судьями других инстанций, которых в Украине еще около 3,5 тыс., ведь их пенсии также назначаются в размере не менее 50% от судейского вознаграждения. И на 1 января средний размер пенсии судьи превышает 96 тыс. грн. За прошлый год судейская пенсия в среднем выросла примерно на 5 тысяч гривен.

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