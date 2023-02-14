Языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью «Главкому» рассказал, как в Украине наказывают нарушителей языкового законодательства.

Омбудсмен сообщил, что с момента введения штрафов за нарушение языкового законодательства, то есть с 16 июля 2022 года, таких взысканий в Украине было наложено чуть более десятка.

«По состоянию на сегодняшний день у нас уплачено пять штрафов, но наложено больше. Где-то еще не истек срок по уплате, где-то не хотят платить, и дело уже передали в Государственную исполнительную службу. Но где-то десяток наложенных штрафов у нас уже есть», – объяснил Кремень.

Всего за 2022 год в ведомство поступило 2844 обращения по поводу нарушения языкового законодательства, преимущественно с Запада и Центра страны. Тарас Кремень также подробно объяснил, как рассматривают жалобы.

«По факту обращения мои представители выходят на место, общаются с возможным нарушителем и составляют акт, с которым он может согласиться или нет. Если у нас есть фото- и видеодоказательства, это облегчает работу. Затем в соответствии с нашей процедурой идет рассмотрение дела, куда может прийти конкретный гражданин или его представитель в лице адвоката. И при моем непосредственном участии мы это дело рассматриваем. Поступают объяснения, какая-то аргументация, что, возможно, это все была клевета со стороны конкурентов и так далее. Или происходит просто игнорирование со стороны предполагаемого нарушителя», – рассказал омбудсмен.

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