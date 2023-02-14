В Министерстве финансов собрались провести проверку пенсионеров, по результатам которой некоторые люди могут остаться без пенсий.

В Министерстве финансов Украины разработали проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Проект обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, верификация будут проводить по следующим этапам:

Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация).

Проверка подлинности персональных данных о пенсионерах.

Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Проверка происходит путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:

смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

постоянного проживания реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

Если во время проверки будут выявлены нарушения со стороны пенсионера, то выплаты могут прекратить или же придется возвращать переплату.

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