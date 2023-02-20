Возле с. Нижние Ворота Мукачевского района местные спасатели ликвидировали последствия ужасающей автотрошки.
Сегодня в 11:58 в ГСЧС Закарпатья сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге международного значения Киев – Чоп.
Там, по пока неустановленной причине, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком Renault. Для ликвидации последствий ДТП к месту было направлено очередное отделение государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота.
Используя специнструмент, чрезвычайники помогли травмированному водителю выбраться из кабины многотонника и передали его под опеку медиков экстренной медицинской помощи. Далее деблокировали тела погибших из микроавтобуса. Причину и другие детали жуткой аварии выясняют правоохранители.
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