В Киевской области произошло ДТП – легковушка столкнулась с маршрутным автобусом, есть погибшие.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Авария произошла утром на перекрестке одной из улиц села Святопетровского в Бучанском районе Киевской области.

Сообщается, что легковушка Volkswagen протаранила маршрутный автобус. Водитель автомобиля не воспользовался ремнями безопасности и головой пробил лобовое стекло.

По предварительным данным, есть погибшие, вероятно, это и есть водитель легковушки.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель с эпилепсией устроил масштабное ДТП - пять автомобилей получили повреждения.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, водитель авто SsangYong Rexton потерял сознание и протаранил 5 авто.

ДТП случилось на спуске Евгения Коновальца - водитель врезался в автомобиль Volkswagen сервиса такси Uber, а также в авто Mitsubishi и вылетел на тротуар, где столкнулся с Hyundai и еще одним Volkswagen.

Прибывшие на место врачи скорой оказали водителю первую помощь.

Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.