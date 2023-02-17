Об этом сообщает "Киев оперативный".
Авария произошла утром на перекрестке одной из улиц села Святопетровского в Бучанском районе Киевской области.
Сообщается, что легковушка Volkswagen протаранила маршрутный автобус. Водитель автомобиля не воспользовался ремнями безопасности и головой пробил лобовое стекло.
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По предварительным данным, есть погибшие, вероятно, это и есть водитель легковушки.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель с эпилепсией устроил масштабное ДТП - пять автомобилей получили повреждения.
Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, водитель авто SsangYong Rexton потерял сознание и протаранил 5 авто.
ДТП случилось на спуске Евгения Коновальца - водитель врезался в автомобиль Volkswagen сервиса такси Uber, а также в авто Mitsubishi и вылетел на тротуар, где столкнулся с Hyundai и еще одним Volkswagen.
Прибывшие на место врачи скорой оказали водителю первую помощь.
Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.