Полицейский Олег Неборак, возглавлявший отдел превенции ГУНП в Донецкой области, с первых дней войны стал на защиту государства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, его пес — немецкая овчарка Бен — был с семьей правоохранителя в Мариуполе. 8 марта Олег потерял родной дом и своего сбежавшего четвероного друга, испугавшись обстрела.

"Мы с коллегами привезли людям лекарства и гуманитарную помощь на драмтеатр. А тут одна бабушка цветы продает. Я думаю куплю цветы, подарю жене. А вокруг бомбят, все взрывается, снаряды улетают. И когда я подъезжаю, вижу что-то, что сильно пылает, понимаю, что это наш дом. Взрывной волной вырвало ворота. И Бен испугался и скрылся. Мы его искали, но не нашли", — вспоминает полицейский.

Уехав из Мариуполя, полицейский продолжил поиски члена семьи и обратился к волонтерам.

"Еженедельно волонтеры присылали мне фото собак, похожих на мои. Но это был не Бен. Однажды мне сбросили фото, на котором был мой пес. Я его сразу узнал. Мы ведь его взяли в двухмесячном возрасте на мой день рождения. Он был самым шустрым среди других щенков. Волонтеры говорили, что нашли его в Тельманово", - рассказывает Олег Неборак.

Чтобы вывезти собаку с временно оккупированной территории, волонтеры открыли сбор средств и привлекли международную помощь.

Проехав тысячи километров, пройдя через несколько границ и множество людей, Бен встретился с семьей, которая ждала его 9 месяцев.

Напомним, генератор унес жизни украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

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