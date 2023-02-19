В госизмене подозревается экс-полицейский из Херсона. Мужчина сдавал оккупантам украинских патриотов.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в период военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, после оккупации Херсона подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с представителями РФ. Он пошел на "службу" в подчиненный оккупационной администрации РФ, незаконно созданный орган - "Алешковкое районное отделение полиции" и стал "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".

Подозреваемый проводил обыски у местных жителей, прилагал усилия по выявлению патриотически настроенных граждан Украины, передавая сведения с указанием личных данных жителей в правоохранительные органы и спецслужбы РФ. После чего указанные им лица незаконно задерживались представителями РФ.

По данным ГБР, фигурант «благодаря своей активности стал важным звеном карательной машины оккупанта. Предатель составил и передал врагу перечень патриотически настроенных граждан, которые затем были задержаны и заключены в тюрьму захватчиком. По данным следствия, все это делалось, чтобы принудить к повиновению херсонцев и предотвратить сопротивление».

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.

Как сообщала Politeka, штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч гривен хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.