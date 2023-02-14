В одном из торговых центров в Кропивницком местную жительницу Надежду Паливоду продавщица отказалась обслуживать украинский язык. Когда та вспомнила о языковом законе, продавщица сказала, что это «нацизм».

Работницу уже уволили, сообщило в понедельник, 13 февраля, «Суспільне».

По словам клиентки, продавщица общалась с ней на русском языке. Когда клиентка поняла, что продавец не переходит в общении с ней на украинский, то спросила ее об этом, упомянув о языковом законе.

В ответ на это продавщица сказала, что ничего не будет отвечать на этот вопрос, назвав язык общения на работе его «личным делом».

Когда клиентка сказала, что языковой закон обязывает работников в общественных местах и ​​в сфере торговли общаться на украинском, продавщица сказала, что это «нацизм».

Надежда Паливода пожаловалась на действия продавщицы администратору магазина. Там ответили, что такое поведение неприемлемо для их персонала, поэтому работницу уволили.

Напомним, с 16 января 2020 года вся область обслуживания должна была перейти на украинский язык. Если сотрудники сферы обслуживания отказываются обслуживать клиента на украинском языке, существует определенный порядок действий.

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