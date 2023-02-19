Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, ущерб коммунальному предприятию составляет более 220 тыс. гривен.
В Вышгороде директора коммунального предприятия городского совета подозревают в растрате имущества (ч. 4 ст. 191 УК). Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает 368.media .
Подозреваемый, злоупотребляя своими служебными обязанностями, приобрел 15 бензиновых генераторов по завышенным ценам. В дальнейшем он передал его в безвозмездное пользование ООО.
Ранее сообщалось, что украинцы предлагают освободить защитников и их семьи от уплаты долгов по кредитам.
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На сайте президента появилась петиция , где предлагается освободить военнослужащих от кредитов.
"Прошу списать с Военнослужащих и их семей кредиты. В полном объеме. Прошу услышать и не игнорировать мою просьбу. Вы и так многим жертвуем на этой войне, а главное рискуем своими жизнями. Защищая нашу целостность", - пишет автор обращения.
Обращение было опубликовано 17 февраля 2023 года и по состоянию на 14:20 набрало 54 голоса.
Напомним, генератор унес жизни украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.
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Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.