Об этом Громадське Радіо рассказал заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.
"Проверять могут граждан, которые находятся на временно неподконтрольной территории Украины и будут проверять пенсионеров, которые долгое время не обращаются в отделение почты, а им там начисляется их выплаты. Все остальные – в индивидуальном порядке. Массовой проверки пенсионеров пока не предвидится, и нет таких оснований", – сообщил Цымбалюк.
Кроме того он объяснил, что делать украинцам, которые находятся за границей.
"В этом плане есть проблема, особенно, когда граждане не успели оформить выплаты на карточки и уехали за границу, тогда есть проблемы. Проблема существует также у тех граждан, которые не успели оформить пенсию, а находясь за границей, достигли пенсионного возраста", – отметил Цимбалюк.
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