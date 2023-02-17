Украинцы предлагают освободить защитников и их семьи от уплаты долгов по кредитам.

На сайте президента появилась петиция , где предлагается освободить военнослужащих от кредитов.

"Прошу списать с Военнослужащих и их семей кредиты. В полном объеме. Прошу услышать и не игнорировать мою просьбу. Вы и так многим жертвуем на этой войне, а главное рискуем своими жизнями. Защищая нашу целостность", - пишет автор обращения.

Обращение было опубликовано 17 февраля 2023 года и по состоянию на 14:20 набрало 54 голоса.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинцы предлагают оставить 8 марта как праздник женский день.

Петиция с просьбой покинуть женский праздник 8 марта появилась на сайте президента.

"Дело в том, что 8 марта это праздник не только в Украине, это международный праздник женщин. Женский праздник должен быть весной, потому что он также ассоциируется с весной, цветами и хорошим настроением", - пишет автор петиции.

Обращение было опубликовано 14 февраля и по состоянию на 12.30 16 февраля петиция набрала 450 голосов из 25 000 необходимых.

"Уважаемые граждане! Призываю вас проголосовать против отмены 8 марта. В нашей стране отменили очень много праздников. Оставьте женщинам для них такой важный праздник", - об этом говорится в другой петиции .

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