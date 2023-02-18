Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет Іnterfax-Украина.
В школах планируют ввести два предмета - основы тактической медицины и основы тактической подготовки.
"Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда при всем уважении отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", - отметил Бабак.
Также он добавил что новые предметы могли бы преподавать ветераны войны а также бойцы терробороны.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Такой сладенький": Великий из "Квартал 95" высмеял Соловьева, который начал истерично "отмывать" своего сына
Стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены
Пивоваров эмоционально обратился к "диванным критикам" прямо со сцены: "Закройте свои рты и..."
Полицейская сбила медсестру на пешеходном переходе в Херсоне: "Просто нет слов..."
"Тогда там будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки и тому подобное. Кроме того, замечу, что и для мальчиков, и для девочек все это нужно одинаково. Программа может несколько отличаться, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и ребята должны разбираться в медицине, и девочки должны уметь обращаться с оружием", – подчеркнул Сергей Бабак.
Он добавил, что эти предметы в школах нужно вводить уже с 8 или 9 класса, так как часть детей после 9-го идет на профессиональное образование.
Ранее сообщалось, что в Полтаве подростки попали в скандал после вечеринки, где играла российская попса.
Молодежь Полтавы на видео "отрывается" под Инстасамку, Басту, Моргенштерна и т.д.
В заведении, где развлекались подростки, подчеркнули, что они только предоставляли в аренду помещение организаторам ивента, не устраивая дискотеку, не продавая билеты и не решали, какие треки будут играть.
Поскольку организатор нарушил договоренности, руководство заведения прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно.
Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.
Как сообщала Politeka, штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.
Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч гривен хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.