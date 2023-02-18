Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет Іnterfax-Украина.

В школах планируют ввести два предмета - основы тактической медицины и основы тактической подготовки.

"Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда при всем уважении отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", - отметил Бабак.

Также он добавил что новые предметы могли бы преподавать ветераны войны а также бойцы терробороны.

"Тогда там будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки и тому подобное. Кроме того, замечу, что и для мальчиков, и для девочек все это нужно одинаково. Программа может несколько отличаться, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и ребята должны разбираться в медицине, и девочки должны уметь обращаться с оружием", – подчеркнул Сергей Бабак.

Он добавил, что эти предметы в школах нужно вводить уже с 8 или 9 класса, так как часть детей после 9-го идет на профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что в Полтаве подростки попали в скандал после вечеринки, где играла российская попса.

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В заведении, где развлекались подростки, подчеркнули, что они только предоставляли в аренду помещение организаторам ивента, не устраивая дискотеку, не продавая билеты и не решали, какие треки будут играть.

Поскольку организатор нарушил договоренности, руководство заведения прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно.

Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.

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