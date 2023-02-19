Письмо, отправленное в 1916 году, пришло только через сто лет. Поняв, что письмо более ста лет, получатель передал его местному историческому обществу.

Как сообщает CNN, житель Лондона Финлей Глен получил в свой адрес письмо, которое отправили в 1916 году.

"Мы заметили, что год на нем был 16-м. Поэтому мы думали, что это 2016 год. Затем мы заметили, что на марке был король, а не королева, поэтому решили, что это не могло быть 2016», — рассказал Финлей Глен.

Письмо он отнес в местное историческое общество, чтобы они могли изучить его дальше.

На конверте стоит марка номиналом в один пенс с изображением председателя короля Георга V. Письмо было отправлено в разгар Первой мировой войны.

"После того как мы поняли, что письмо очень старое, то подумали, что можно его открыть", — сказал Глен.

Известно, что отправили письмо из города Бат на западе Англии. Написала его Кристабель Меннелл — дочь торговца чаем Генри Тьюка Меннела, а получить Кэти Марш, которая была женой местного торговца марками Освальда Марша.

Однако остается загадкой, как письмо попало в квартиру Глена.

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