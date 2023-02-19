Письмо, отправленное в 1916 году, пришло только через сто лет. Поняв, что письмо более ста лет, получатель передал его местному историческому обществу.
Как сообщает CNN, житель Лондона Финлей Глен получил в свой адрес письмо, которое отправили в 1916 году.
Письмо он отнес в местное историческое общество, чтобы они могли изучить его дальше.
На конверте стоит марка номиналом в один пенс с изображением председателя короля Георга V. Письмо было отправлено в разгар Первой мировой войны.
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"После того как мы поняли, что письмо очень старое, то подумали, что можно его открыть", — сказал Глен.
Известно, что отправили письмо из города Бат на западе Англии. Написала его Кристабель Меннелл — дочь торговца чаем Генри Тьюка Меннела, а получить Кэти Марш, которая была женой местного торговца марками Освальда Марша.
Однако остается загадкой, как письмо попало в квартиру Глена.
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