Одна из клиенток Ощадбанка оказалась в ситуации, от которой муршаки бегут по коже.

Так, женщина в отзывах о работе Ощадбанка на сайте «Минфин» сообщила, что ее счет арестован, а без этих денег она не знает, как прожить.

«На мой пенсионный счет, я получаю пенсию по потере кормильца, наложен арест исполнительной службой. Я обращалась в ощадбанк с просьбой снять арест дважды. Cказали, что примут заявление и будут решать в течение 30 дней, я не могу поехать в отделение, так как месяц назад упала и сломала ребра, получила тяжелые ушибы сердца и легких», - рассказала женщина, добавив, что у нее есть документы, подтверждающие травму.

Сейчас, говорит женщина, на улице снова гололед и она боится «убиться».

«А как жить мне без пенсии? Мой зять под Бахмутом, у дочки грудной ребенок и еще 8 летний малыш. Весь мир поддерживает, а свои уничтожают», - задается вопросом клиента Ощадбанка.

В Ощадбанке пока не отреагировали на жалобу, а другие пользователи сети Интернет посоветовали женщине обратиться с жалобой в НБУ или к исполнителю ареста счета.

Напомним, ранее стало известно, что НБУ закрыл известный банк - что будет с деньгами и счетами украинцев.

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