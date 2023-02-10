Рост потребительских цен в Украине в январе 2023 года ускорился до 0,8% в месяц, по сравнению с 0,7% в декабре и ноябре прошлого года, пишет Politeka.net со ссылкой на новые данные Государственной службы статистики.

В то же время, в годовом измерении инфляция по итогам января замедлилась до 26% по сравнению с 26,6% по итогам декабря и всего прошлого года.

Цены на продукты и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. Больше всего (на 6,4% и 4,4%) подорожали овощи и фрукты.

На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.

Выросли цены и в сфере здравоохранения – на 1,2%. Это, как отмечается, произошло, прежде всего, за счет подорожания амбулаторных услуг на 2,5% и услуг больниц – на 2,3%.

Удорожание услуг образования на 1,1% Госстат объясняет ростом оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях на 11,2%.

В то же время, на 3,3–0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар. Одежда и обувь подешевели на 5,1%, в том числе одежда – на 5,9%, обувь – на 4,2%.

Также подчеркивается, что больше всего за год подорожали продукты питания – на 34,4%, в том числе цены на яйца выросли на 76,6%, на фрукты – на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыбу – на 45,8%.

Цены на топливо и смазочные масла за год увеличились на 69,4%.

«Они издеваются над нами, как им вздумается. Яйца лежат уже усохшие, их большинство населения не имеет возможности купить. Жена купила десяток на оливье, начала их варить, а они плавают, не тонут. Они были пустые, высохли на прилавке…», «Все дорожает, о мясе и сале вообще молчу, одежда вообще недоступна, а пенсия на нуле…», «Я вообще уже ничего не покупаю, только смотрю и плачу» , - комментируют украинцы новые данные Госстата.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам следует готовиться к новым ценникам - сколько будут стоить муку, яйца, гречка и другие продукты в ближайшем будущем.

Кроме того, сообщалось, что украинцы бьют тревогу из-за отсутствия пенсии - в ПФУ дали ответ.

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