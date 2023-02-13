Потребители газа сообщили "Нафтогазу" о неприятной проблеме, с которой якобы никто не хочет разбираться.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу Газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины», речь идет о неправильных данных в квитанциях.

"Вот и начались махинации. Нафтогаз прислал неправильные данные потребления газа. Насчитали вдвое больше. А разбираться не хотят. Все в личном кабинете у них же на сайте отображается корректно, но они почему-то ссылаются на оператора ГРМ, неправильно передавшего им данные. Поэтому нужно идти и что-то там доказывать, и потом будет сделан перерасчет», – посетовал один из потребителей.

Еще одна потребительница рассказала, что столкнулась с такой же неприятностью.

«Та же проблема. Вообще в личном кабинете указана информация, что у меня нет счетчика, хотя он есть и все время платила по показаниям. За январь показания ввела (есть предыдущие за декабрь), они есть в личном кабинете, но указано не мои 9 кубов, а какие-то 10:49 взяты с неба», - рассказала женщина, спрашивая, куда обращаться.

На это сообщение отозвалась еще одна потребительница: «У меня за январь такая же проблема. Передала показания 1.02. Приняли к обработке. На приват-24 поступила квитанция по свидетельству августа 2022 г. Куда обращаться?»

В «Нафтогазе», реагируя на жалобы, попросили предоставить в личных сообщениях компании лицевой счет, ФИО владельца и адрес проживания.

Напомним, украинцы плачут от новых цен, что и на сколько снова подорожало.

Кроме того, сообщалось, что украинцы бьют тревогу из-за отсутствия пенсии - в ПФУ дали ответ.

Также Politeka.net писала, что "Нафтогаз" пристыдили за квитанции и "бардак".