Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 квадратов.
Министерство финансов своим приказом ввел новую форму декларации - дополнены адреса, сроки использования льготы. Платить в текущем году нужно за период 2022 года.
Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 квадратов.
Кроме того не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.
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Размер налога не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадрат.
Например, если у вас есть квартира площадью в 100 квадратных метров, заплатить нужно только за 40 квадратов (100 минус 60). Сумма в таком случае составит 3900 грн (97,5 грн за каждый квадрат).
Важно учитывать, если ваша квартира разделена между членами семьи, например, между вами и супругой по 50 квадратов, то налог платить не нужно.
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