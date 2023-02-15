Стало известно, какие услуги появятся в "Дие" уже в ближайшее время.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины, их будет целых шесть. Доступными в приложении и на портале "Дия" они, как отмечается, будут уже в ближайшее время.
Итак, одной из новых услуг станет Заявление о браке.
«Кто-то из партнеров заполняет заявление в Дие, а другой подписывает его электронной подписью», – говорится в описании нового сервиса.
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Также станет доступна замена водительского удостоверения.
Еще одной новой услугой станет Отмена действующего пользователя:
"Не нужно идти в сервисный центр МВД, писать заявление или ждать, пока выйдет срок действия шеринга авто, на который его назначили".
Кроме того, в ближайшее время в действии станет доступным растаможка авто. Расчет таможенной пошлины, как отмечается, будет происходить по новой системе, которая полностью исключит человеческий фактор.
Еще одна новинка – выдержка о несудимости.
Также уже в ближайшее время в действии можно будет заказать решение судебного дела.
«Без очередей и бюрократии», – заверили в Минцифре.
В свою очередь, украинцы радуются новым сервисам и подсказывают, какие еще услуги они ждут:
«То, что нужно! Только вперед! Я долго ждал справедливого и честного растаможивания!»,
«И еще, если бы можно было бы прописку ребенка своего, которому 3 года»,
«А я жду добровольного общеобязательного социального страхования в Дие»,
«Бомба!»,
«Когда уже сделают в Дие куплю-продажи авто?» .
Напомним, украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".
Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.