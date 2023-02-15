Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министерство, с 7 февраля начаты выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Пособие на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно на каждое внутренне перемещенное лицо в таких размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. гривен, для других лиц – 2 тыс. гривен.

Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения Дия.

Кроме того, внутренние переселенцы могут лично обращаться в органы социальной защиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Относительно получения денежной помощи можно обратиться на горячую линию Уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, добавим, что украинцы в Польше могут получить ваучеры от Польского Красного Креста.

Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года или граждане Украины, которые прибыли в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадают под следующие категории:

лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;

женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;

беременные женщины (налицо должна быть справка от врача, которое это подтверждает);

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, которые сами ухаживают не менее чем за тремя детьми.

Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупке более чем в 60 тысяч магазинах, розничных и сервисных точках по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.

Напомним, в "Дия" запускают сразу 6 новых полезных услуг.

Также напомним, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".

Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.