Реформа монетизации льгот завершена, начали действовать другие правила, которые обязательно нужно знать многим украинцам. Так, как пишет Politeka.net ссылкой на Минреинтеграции, теперь льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг их получателям предоставляются исключительно в денежной наличной форме.

«Человек теперь может получить «на руки» свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленное на другие нужды. Ожидается, что таким образом будет повышена мотивация граждан к энергосбережению», – сообщили в министерстве.

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Добавим, что изменения будут относиться к льготникам, которые в прошлом году получали льготы в денежной безналичной форме. Денежные средства поступали на учетную запись в АО «Ощадбанк», откуда направлялись предоставлятелям жилищно-коммунальных услуг.

«Теперь выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться в наличной денежной форме – средства будет перечислять Пенсионный фонд Украины», - объясняют в министерстве.

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Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение Укрпочты, где человек получает пенсию.

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Также отмечается, что льготникам, не являющимся пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые ПФУ в Ощадбанке. Следовательно, чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора об открытии банковского счета.

Если же человек хочет получать средства на счет в другом банке или через отделение Укрпочты, он должен обратиться в орган ПФУ.

В Минреинтеграции отмечают, что льготники, которые получат льготу в наличной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги. То есть, объясняют и в Министерстве, «Ощадбанк» больше не будет администрировать расчеты льготника с предоставлятелями жилищно-коммунальных услуг, как это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме.

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Тем временем, Пенсионный Фонд Украины сообщает, что по состоянию на 13 февраля было профинансировано 25,6 млрд грн - на пенсионные выплаты, в том числе 6,2 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта" (по сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 12 февраля доставлено 71,0% профинансированных сумм), 19,4 млрд грн – через уполномоченные банки (на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм).

Еще 5,2 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот, 1602,4 млн грн – на страховые выплаты, в том числе 703,8 млн грн – на оплату больничных.

Напомним,Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы плачут от новых цен – что и на сколько снова подорожало.