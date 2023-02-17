Очередное заседание в деле резонированного ДТП, которое случилось в Петрикове возле Тернополя 17 лет назад, состоялось 16 февраля.

Как пишут местные издания , в этот день суд планировал продолжить допрос свидетелей, однако они не явились. Причины неявки стороны обвинения неизвестны. Поэтому суд решил перейти к исследованию письменных доказательств, а свидетелей вызвать в суд повторно.

Если же они снова не появятся, суд будет принимать решение об исключении их из перечня свидетелей. Речь ориентировочно о 10 человек, сообщила прокупорка. Впрочем, кто эти люди, не детализировалa.

Еще до начала полномасштабной войны суд допросил ряд свидетелей в этом деле. В частности, маму и отчима погибшей – 16-летней Натальи Гнатиевич, а также сестру-близнецу погибшей 17-летней Светланы Козлюк. А также - друга погибших девушек, выживший в этой аварии. После 24 февраля судовой процесс практически не сдвинулся с места, ведь заседания постоянно переносили. Подозреваемый в совершении ДТП Олег Струнь остается под круглосуточным домашним арестом.

Смертельная авария стала в предместье Тернополя – деревне Петриковы еще в октябре 2005 года. Водитель «Опеля» сбил на обочине дороги 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталию Гнатьевич и с места события скрылся.

Зa кермом был эксподатчик Олег Струнь. Его объявляли в международный поиск. Мужчину не могли найти 15 поков. За информацией потерпевших, он переховывался в России. Только 29 июня 2021 года мужчина сам пришел в полицию и признался в совершенном.

Уголовное проведение по Струне восстановили и вручили ему подозрение. В сентябре 2021 года дело передали в суд. До января 2022 года обвиняемый находился под стражей. 20 января Тернопольский апелляционный суд отпустил Олега Струня под домашний остаток.

К слову, после 24 февраля потерпели в деле родные погибших в аварии девушек на заседание не появляются. Поскольку это существенно затягивает процесс, суд решил продлить рассмотрение дела без участия потерпевших.

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