Как пишет Politeka.net, Александр Чайка - известный украинский хореограф, который ушел на фронт. Защитник на Донбассе потерял ногу и пережил сложную операцию сначала в Украине, а потом протезирование в США, после чего занялся реабилитацией. А теперь хореограф поделился кадрами в своем Инстаграм, как вернулся к спорту.
"Год перерыва……
Вспоминаем то, что проходили……совершенствуем новое… ….
Приводим физическую форму в норму…….
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В спорте важна регулярность и повторяемость, самодисциплина.
Каждый ребенок (человек) к одному и тому же результату может прийти за разный промежуток времени.
Однако это не показатель что не получится и кто лучше или хуже, просто каждый имеет свои физические задатки и свой темп.
Именно поэтому я строю занятия таким образом, что мы каждый раз прорабатываем различные техники разных акробатических трюков, а не зацикливаясь на каком-то одном, потом его усвоив идем к другому", - написал хореограф в блоге.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии под публикацией:
"Молодец, горжусь тобой и знаю что это только начало, ты еще многим удивишь, люблю";
"Вы пример для многих";
"Вы подаете очень сильный пример своим питомцам! О несокрушимости и силе духа!".
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