Украинский хореограф и военный Александр Чайка, который на фронте лишился ноги, вернулся к спорту, поделившись счастливыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Чайка - известный украинский хореограф, который ушел на фронт. Защитник на Донбассе потерял ногу и пережил сложную операцию сначала в Украине, а потом протезирование в США, после чего занялся реабилитацией. А теперь хореограф поделился кадрами в своем Инстаграм, как вернулся к спорту.

"Год перерыва……

Вспоминаем то, что проходили……совершенствуем новое… ….

Приводим физическую форму в норму…….

В спорте важна регулярность и повторяемость, самодисциплина.

Каждый ребенок (человек) к одному и тому же результату может прийти за разный промежуток времени.

Однако это не показатель что не получится и кто лучше или хуже, просто каждый имеет свои физические задатки и свой темп.

Именно поэтому я строю занятия таким образом, что мы каждый раз прорабатываем различные техники разных акробатических трюков, а не зацикливаясь на каком-то одном, потом его усвоив идем к другому", - написал хореограф в блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии под публикацией:

"Молодец, горжусь тобой и знаю что это только начало, ты еще многим удивишь, люблю";

"Вы пример для многих";

"Вы подаете очень сильный пример своим питомцам! О несокрушимости и силе духа!".

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