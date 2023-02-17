В российской Туве семье оккупанта дали пачку пельменей за погибшего сына.
Свой подарок местные чиновники приурочили к Новому году, который в Туве отмечают 17 февраля по лунному календарю "Шагаа". Такой подарок получила мать троих сыновей.
Ее младший сын погиб на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске.
На войне в Украине находится второй ее сын.
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Ранее сообщалось, что недавно росСМИ писали о том, как женам мобилизованных россиян выдают продуктовые наборы, телевизоры и дешевые игрушки для детей.
Также вдовам погибших на захватнической войне в Украине солдат из так называемой ЛДНР стали дарить шубы.
Российские СМИ пишут, что жена и мать одного из "мобиков" получили по 6,7 млн рублей компенсации, а сейчас делят его машину.
В Канашском районном суде рассматривают дело о разделе имущества погибшего. Об этом рассказала мать солдата.
Она рассказала, что ее сын служил по контракту более трех лет. В январе 2022 года он получил права и купил б/у «Шевроле Круз» за 700 тысяч рублей.
Кстати, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позор".
Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления России .
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны России: "Что ваши мужики забыли в Украине?"