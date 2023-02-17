В российской Туве семье оккупанта дали пачку пельменей за погибшего сына.

Свой подарок местные чиновники приурочили к Новому году, который в Туве отмечают 17 февраля по лунному календарю "Шагаа". Такой подарок получила мать троих сыновей.

Ее младший сын погиб на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске.

На войне в Украине находится второй ее сын.

Ранее сообщалось, что недавно росСМИ писали о том, как женам мобилизованных россиян выдают продуктовые наборы, телевизоры и дешевые игрушки для детей.

Также вдовам погибших на захватнической войне в Украине солдат из так называемой ЛДНР стали дарить шубы.

Российские СМИ пишут, что жена и мать одного из "мобиков" получили по 6,7 млн ​​рублей компенсации, а сейчас делят его машину.

В Канашском районном суде рассматривают дело о разделе имущества погибшего. Об этом рассказала мать солдата.

Она рассказала, что ее сын служил по контракту более трех лет. В январе 2022 года он получил права и купил б/у «Шевроле Круз» за 700 тысяч рублей.

Кстати, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позор".

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления России .

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны России: "Что ваши мужики забыли в Украине?"