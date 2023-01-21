Как сообщают росСМИ, в Москве жены мобилизованных пришли к зданию Минобороны РФ жаловаться.
Одна из жен мобилизованных рассказали, что самостоятельно купили все, даже буржуйки, инструментами для строительства блиндажей и медикаментами.
16 января стало известно, что около 300 "мобиков" увезли в неизвестном направлении «с автоматами, одним рожком и вслепую - без карт».
Часть путинских захватчиков бросили в район Новосёловского, где идут сейчас тяжёлые бои. В итоге всего 26 человек вернулись, 12 раненых в госпитале.
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Остальные 150-200 оккупантов, вероятно, вернутся домой, но уже в черных пакетах.
Кроме того, жены оккупантов взвыли под зданием Минобороны РФ по причине того, что часть путинских вояк брошены как пушечное мясо на фронте без еды и воды.
Стоит отметить, что жены мобилизованных россиян не бунтуют против захватнической войны против Украины.
"Из этого стада хотя бы одна овца может объяснить: что ваши мужики забыли в Украине? Может так получиться, что эти войны уже никогда не смогут ответить на этот вопрос",
"Привезут их мужей, полезших в чужую страну с войной, в пакетах. И всё. Нарушения по отношению к их мужьям прекратятся. Не надо будет инвентарь и генераторы. Вот не жалуются бабы на то, что их мужей отправили на войну, а только на отсутствие инвентаря. Потом вопить будут",
" Сказали бы "мы не хотим эту войну,остановите!!!верните наших детей"...так нет,они думают сыновья в санаторий посланы...", - пишут в комментариях.
Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.
Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.
Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.