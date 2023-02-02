Добровольцам из Беларуси отказали в принятии документов на проживание в Украине.

Бывшим добровольцам из полка Кастуся Калиновского, Алексею "Ужу" Лазареву и его жене Веронике Янович, отказали в оформлении документов для постоянного проживания в Украине.

Алексей написал в Twitter, что он пытался подать документы для получения вида на жительство, а его жена на получение статуса беженки, но документы до сих пор не приняли.

"Будет ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. С Государственной миграционной службой можно долго бороться, но как при этом жить – сказать трудно", – написал "Уж".

Вернуться в Беларусь они не могут, поскольку за участие в войне на стороне Украины им грозит смертная казнь, кроме того они опасаются возможной депортации.

Украины в комментариях выразили свео мнение на этот счет.

"Друзья, это не смешно. Человек готов жизнь отдать за нас, а вы даже документы не принимаете на ВНЖ? Просто позорище",

"Мы должны огласить такое безобразие! Я уверена, что это лишь бюрократическая тупая дура-система виновата, ведь вы имеете право на гражданство, более некоторых, рожденных в Украине";

"Что творит с подобными ситуациями у нас? Какого черта пророссийские со*аки ходят по верховной раде, а люди, которые пошли НЕВЕРОЯТНЫЙ риск, лишив себя пути назад для нашей безопасности получат "пощечину"? я с удовольствием и уважением принимаю вас в граждане Украины .Мне стыдно",

"Какой стыд, надо максимальная огласка". "Это несправедливо! И мы, украинцы, считаем такой отказ отвратительным! Надеюсь, делу предадут огласке!".

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