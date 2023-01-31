В обращении женщины сообщают, что родных мобилизованных никто не слышит, а в телеграм-канале губернатора блокируют.

По словам женщин, оккупанты попали на передовую в Украине в начале октября и находятся там без ротации.

Также родственницы жалуются, что "мобики" не могут даже помыться, поэтому у них завелись вши и началась чесотка. Обмундирование у путинских захватчиков пришло в негодность, а новое не доставляется.

В Уссурийске жены и матери мобилизованных 394 и 143 полков записали в/обращение к Путину и заявили, что из-за плохих условий у солдат завелись вши и чесоточные клещи Обмундирование пришло в негодность, новое не выдают. Все обращения к Кожемяко в ТГ-канале блокируются и удаляются pic.twitter.com/hyiDTdegvW — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) January 31, 2023

"Такие умные в комментах-это война, чо хотели?. А, спрашивается, н*х туда их послали? Жили себе на гражданке спокойно, работали, водочку пили, детей растили. Теперь из выдернули из мирной жизни против их воли, заставили убивать, поместили в антисанитарию и ещё возмущаются-типа чо ноете, это война. А она им нужна вообще? На кой им всë это? Если уж государству приспичило поиграть в войнушку и дëргать для этих целей своих граждан, то и соответствующие условия создать должно!";

"Вопросов зачем это всё… у родственников нет?";

"Интересно как на скоро жён и матерей мобилизованных начнут заводить уголовные дела о «дискредитации армии»";

"А как хочется уби**ть украинцев...Но без вшей, конечно. Жены и матери, не вижу вашего обращения против этой войны", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.

Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.