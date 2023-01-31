В обращении женщины сообщают, что родных мобилизованных никто не слышит, а в телеграм-канале губернатора блокируют.
По словам женщин, оккупанты попали на передовую в Украине в начале октября и находятся там без ротации.
Также родственницы жалуются, что "мобики" не могут даже помыться, поэтому у них завелись вши и началась чесотка. Обмундирование у путинских захватчиков пришло в негодность, а новое не доставляется.
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"Такие умные в комментах-это война, чо хотели?. А, спрашивается, н*х туда их послали? Жили себе на гражданке спокойно, работали, водочку пили, детей растили. Теперь из выдернули из мирной жизни против их воли, заставили убивать, поместили в антисанитарию и ещё возмущаются-типа чо ноете, это война. А она им нужна вообще? На кой им всë это? Если уж государству приспичило поиграть в войнушку и дëргать для этих целей своих граждан, то и соответствующие условия создать должно!";
"Вопросов зачем это всё… у родственников нет?";
"Интересно как на скоро жён и матерей мобилизованных начнут заводить уголовные дела о «дискредитации армии»";
"А как хочется уби**ть украинцев...Но без вшей, конечно. Жены и матери, не вижу вашего обращения против этой войны", - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.
Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.
Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.