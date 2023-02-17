Работница полиции совершила смертельное ДТП, в результате которого погибла 54-летняя пешеходка

Об этом сообщила в пятницу, 17 февраля, полиция Херсона.

ДТП с участием двух легковых автомобилей, одним из которых управляла полицейская, произошло еще 14 февраля.

Сообщается, что полицейская в момент аварии находился на службе.

«Полицейская Херсонского районного управления полиции на автомобиле Nissan Rogue двигалась по ул. Кременчугская через перекресток с ул. Украинская, но не предпочла в движении автомобилю «Nissan Мurano», в результате произошло столкновение. В результате аварии автомобили оказались на пешеходной зоне, где Nissan Rogue совершил наезд на 54-летнюю женщину, погибшую на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В больнице у сотрудника полиции отобрали биологические образцы для проведения анализа на установление в организме алкоголя или наркотиков.

На время расследования полицейский был отстранен от должности.

Журналист Константин Рыженко сообщил на своей странице у телеграмм, что погибшая проливала медсестрой.

"Сбившаяся женщина скончалась на месте. Она работала медсестрой в детской областной больнице, и также она ухаживала за пожилыми лежащими родителями", - написал журналист .

"Просто нет слов.. доколе это будет? Когда люди начнут вести себя как люди? Порядочность, достоинство… когда это перестанет быть просто словами??",

"Не регулируемый перекресток, водитель красного имеет преимущество, хотя и виноваты в этой ситуации 2 водителя, нарушивших скоростной режим", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, генератор унес жизни украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

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