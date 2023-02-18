В Украине изменили правила выплат государственной помощи за коммунальные услуги, а также правила получения субсидий.

Как стало известно, теперь существует единая монетизированная форма, когда средства направляются непосредственно человеку на банковский счет. Об этом рассказала первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.

Так, жилищные субсидии выплачиваются гражданам Украины исключительно в наличной форме с мая 2021 года.

«Речь идет о монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Что такое монетизация? Это когда мы направляем средства не предоставителю услуг, а сам человек получает субсидию или льготу» - сообщает первый замминистра соцполитики.

До недавнего времени льготы оплачивались двумя способами:

Можно было получить средства на банковскую карточку, а затем сам рассчитывался с поставщиком жилищно-коммунальных услуг, а все неизрасходованные средства оставлять себе;

Была немонетизированная форма выплат, когда государство начисляет средства не человеку, а напрямую предоставителю услуг.

Второй способ полностью отменен. Однако, новые правила не касаются людей уже получающих субсидии так же, как не касаются и льготников, которые по состоянию на декабрь 2022 года уже получали льготы в наличной форме.

Не о чем беспокоится и льготникам-пенсионерам – всем вышеуказанным людям деньги на оплату коммуналки будут приходить на открытые счет зарегистрированные в соответствующих учреждениях.

Однако, если человек – не пенсионер, то есть у него нет открытого счета, у Пенсионного фонда нет реквизитов, человеку нужно будет оформить карточку.

Сам Пенсионный фонд должен проинформировать льготника, что ему будут начисляться льготы именно в наличной форме. И чтобы получить средства, человеку нужно будет обратиться в Ощадбанк и заключить договор по банковскому счету.

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