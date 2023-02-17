26-летний пилот Дмитрий Шкаревский после тяжелого ранения в воздухе смог встать на ноги, чем поделился в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Шкаревский - украинский пилот, который летает на самолете-истребителе. Несколько дней назад украинский герой рассказал о ранении, которое получил в воздушном бою.

"Я жив!Я чудом жив! Спасибо вам всем за теплые слова, поддержку и переживание! Мое самочувствие обычно желает быть лучше, но хуже всего позади) Это моя история на всю жизнь", - писал пилот.

После этого Дмитрию сделали тяжелую операцию на позвоночнике. После хирургического вмешательства Дмитрий снова вышел на связь в Инстаграм.

"Сегодня увидел Днепр, увидел солнце и небо, потому что небо я так долго еще не видел.

Мне сегодня удалось встать и немного пройтись, все еще болит, но Лили не дает себя жалеть, поэтому должен наматывать круги по больнице с каждым днем верю, что будет лучше. Теперь я трансформер", - написал украинский герой.



"Быстрейшего выздоровления и большая благодарность и можно неудобный вопрос?? А с такой травмой вы сможете еще летать?", - написал один из украинцев и задал вопрос летчеку.



"Все возможно", - лаконично ответил пилот.

Украинцы в комментариях начали активно желать пилоту здоровья:

"Миллион раз безгранично благодарю Вас за защиту Украины и всех украинцев! Пусть Бог хранит Вас! Пусть залечятся все Ваши раны как можно скорее!";

"Маверик герой в фильмах, а Вы в настоящей жизни! Спасибо за защиту в небе, тех, кто на земле!".

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