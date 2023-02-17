В Умани патрульный полицейский во время драки несколько раз переехал на автомобиле женщину. Инцидент произошел вечером в начале февраля.

Журналистам издания "Про Все" удалось связаться с родственниками пострадавшей женщины.

Один из них утверждает, что в тот вечер 28-летняя уманчанка вместе с парнем и его сестрой возвращались домой и увидели потасовку между несколькими мужчинами и якобы пытались разнять их. Среди них был местный 24-летний милиционер. Последний своим автомобилем и переехал женщину несколько раз.

"Они выходили из кафе, чтобы идти домой, - рассказывает родственник пострадавшей на условиях анонимности. Заметили, что рядом происходит какая-то ссора. Там был и этот полицейский. Бился с двумя молодыми людьми. Они вмешались, отталкивали тех мужчин и его, чтобы разнять. Потом полицейский сел в свой автомобиль, закрылся и поехал вперед. Девушку подмяло под колеса. Сдал назад и снова переехал ее. Затем с пробуксовкой рванул, чтобы убежать. Через метров 800, у почты, разбил машину и бросился наутек"

Пострадавшая уже пережила 7-часовую операцию. Медики дают осторожные прогнозы по восстановлению. Говорят, ей нужно будет снова учиться ходить. Если все будет хорошо, через полгода сможет пробовать передвигаться с помощью палки.

Виновника задержали правоохранители. В патрульной полиции Черкасской области случай подтвердили. Правоохранитель был вынужден убегать от нападавших и не заметил перед автомобилем человека.

"5 февраля, около 1-х часов ночи, полицейский взвода патрульной полиции в г. Умань стал участником драки возле одного из заведений города Умань. Пытаясь сбежать от группы нападающих, совершил наезд на пешехода. Все участники события отдыхали в одном заведении. Сейчас продолжаются следственные действия по этому факту и проводится служебное расследование. Патрульный полицейский отстранен от несения служебных обязанностей и сотрудничает со следствием", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, в Украине планируют провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что Судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.