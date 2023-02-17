Автор петиции на сайте президента сообщает, что вся история независимой Украины проникнута позорными случаями хищения бюджетов всех уровней и коррупции. Также он добавил, что это недопустимо в правовом государстве.
"Опыт стран, в которых такие преступления сведены к минимуму, свидетельствует, что бороться с этими анахронизмами можно только с применением жесткого наказания виновным.
Предлагаю внести изменения в Уголовный кодекс Украины в части наказания за вышеуказанные преступления, а именно:
1. Приравнять хищение бюджетов и коррупцию на всех уровнях к государственной измене.
2. Назначить срок наказания за указанные в п.1 преступления - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества как лица, совершившего преступление, так и его родных, близких и лиц, на которых зарегистрировано имущество совершившего преступление", - предлагает автор обращения к президенту.
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Петиция опубликована 16 февраля 2023 года и по состоянию на 14:30 17 февраля набрала 937 подписей.
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