Ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Законопроект предлагает в перечне праздничных и нерабочих дней вместо Международного женского дня 8 марта установить празднование 25 февраля Дня украинской женщины (Дня украинки). Такую дату выбрали в честь дня рождения Леси Украинки.

В марте авторы законопроекта предлагают отмечать память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта.

Однако не все украинцы согласны с проектом закона. Петиция с просьбой покинуть женский праздник 8 марта появилась на сайте президента.

"Дело в том, что 8 марта это праздник не только в Украине, это международный праздник женщин. Женский праздник должен быть весной, потому что он также ассоциируется с весной, цветами и хорошим настроением", - пишет автор петиции.

Обращение было опубликовано 14 февраля и по состоянию на 12.30 16 февраля петиция набрала 450 голосов из 25 000 необходимых.

"Уважаемые граждане! Призываю вас проголосовать против отмены 8 марта. В нашей стране отменили очень много праздников. Оставьте женщинам для них такой важный праздник", - об этом говорится в другой петиции.

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.