8-летний Богдан в октябре потерял обоих родителей, которых убил вражеский снаряд на улице Бахмута Донецкой области.

Как передает издание "Буквы" , мама мальчика в то время находилась на седьмом месяце беременности. Родители погибли, когда шли на похороны своего родственника, тоже умершего от рук врага. Узнав о гибели родителей, Богдан помчался на велосипеде на место происшествия.

«Я не поверил. Я даже не поверил», – прокомментировал мальчик свои эмоции от новости о гибели родителей.

Богдан до последнего отказывался верить в гибель родителей, думал, что его обманули: «Я думал, они мне врали… А они не врали».

Но к телам родителей мальчик поближе подойти не смог. Он считает, что его не подпускала мама.

Правоохранители, узнав об истории Богдана, на следующее утро эвакуировали его в безопасное место и накормили. После этого мальчика забрала к себе первая жена отчима, которого мальчик называл отцом.

У Богдана есть только одна мечта: чтобы его мама была жива: «Я мечтаю только чтобы мама была жива, больше ни о чем».

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