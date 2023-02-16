Отдел ювенальной превенции Ивано-Франковска разыскивает двух девочек 6 и 7 лет, которые 16 февраля 2023 около 12.30 ушли из учебного заведения города по ул.Быха и по настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Исчезла – Изотенко Злата Владимировна, 2016 года рождения.

Исчезла – Сергея Марианна Сергеевна, 2015 года рождения.

Приметы разыскиваемых:

Изотенко З.В. - рост 128 см, глаза карие, среднего телосложения, волосы русые.

Сергея М.С. - рост 130 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы светло русого цвета.

Малолетняя Изотенко З.В. была одета в белую куртку, розовую шапку и розовый рюкзак. Малолетняя Сергея М.С. была одета в темно-зеленую куртку, белую шапку и синий рюкзак.

Правоохранители обращаются к гражданам и представителям СМИ, которые смогут помочь установить местонахождение Изотенко З.В. и Серги М.С. или предоставить другую полезную информацию, просим немедленно звонить на линию «102» или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979832132, 0573362775.

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