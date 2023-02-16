Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Четырех мужчин задержали во время подготовки матраса к "переправе" через реку Прут.
"Четырех смельчаков задержали на границе с Румынией", - говорится в сообщении государственной службы.
Ранее сообщалось, что на крыше во время заката боец Нацгвардии сделал предложение руки и сердца своей любимой.
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В Днепре нацгвардиец сделал своей девушке предложение руки и сердца на крыше, сообщает "Открытый".
Их объединили и служба, и чувства. Со своей второй половинкой парень познакомился еще два года назад и влюбился с первого взгляда.
Полгода назад окончательно решил, что с Юлией хочет прожить всю жизнь.
И начал планировать этот день, чтобы все было как в сказке. И на крыше, под открытым небом, под закат ждал ее.
Девушка сказала долгожданное "да". Сыграть официально свадьбу молодожены планируют ближе к лету.
Напомним, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.
Кроме того, сообщалось, что известный украинский актер заговорил о повестке дня и пойдет ли он служить.
Также сообщалось, что юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео: "посреди улицы...".