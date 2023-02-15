В телеграмм-канале "Байрактор news" появилось видео, как в Мукачево на Закарпатье юноша потерял сознание. Сообщается, что это произошло после того, как ему вручили повестку.

Военные подошли к парню на улице и якобы выдали ему повестку. От неожиданности или испуга парень потерял сознание посреди улицы.

Очевидцы сняли инцидент на видео, которое уже гуляет по сети.

"В Мукачево парень потерял сознание, когда ему вручали повестку посреди улицы", - пишут авторы публикации.

Напомним, что Верховная Рада одобрила законопроект «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№8419), которым срок действия военного положения продлен с 19 февраля 2023 года еще на 90 дней. Кроме того, парламент продлил мобилизацию на 90 дней.

Но есть случаи, когда повестку могут отменить. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в Military Media Center.

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", - отметил Горбач.

Напомним, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.

Кроме того, сообщалось, что известный украинский актер заговорил о повестке дня и пойдет ли он служить.