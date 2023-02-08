Украинский актер театра и кино, звезда сериала "След" Алексей Суровцев во время войны стал спасителем брошенных животных, пишет Politeka.net.

Житель Ирпеня под обстрелами доставал испуганных, брошенных и голодных животных из разбомбленных домов и квартир, а недавно открыл приют для хвостиков, которые из-за российского вторжения остались без дома.

На днях Суровцев задумался, пойдет ли он служить, если получит повестку.

На размышления, говорит Суровцев, его натолкнул актер Тарас Цымбалюк, который, как известно, повестку уже получил.

«Пойду ли я служить, если позовут? Наверное, да. Хотя считаю, что пока от меня здесь есть какая-то польза. Во-первых, животные. Но когда дострою клинику и все отлажу, то этим сможет и Ксюша заниматься. Мужчины ведь нужны на фронте. Единственное, что нет военной подготовки. Но ведь учусь я быстро», - подчеркнул Суровцев.

По его словам, сейчас они, публичные люди, пытаются быть полезны ВСУ – отправляют на фронт «скорые», собирают деньги на нужды бойцов.

«Лично от меня на фронт уехал Старлинк, но личная помощь от меня постоянно летит к конкретным военным, которых я знаю. Поэтому вопрос, где я буду полезнее: здесь, руководя приютом, помогая животным и поддерживая ВСУ дистанционно, или там, являясь одним из тех, кто не имеет военного опыта. Кто знает… Вопрос непростой….», - рассуждает Суровцев.

Подписчики поддержали Суровцева, отмечая, что он на своем месте:

«И я считаю, что вы на своем месте, таких людей почти нет. Это великое дело, которое вы делаете», «Каждый должен быть там, где он полезнее»,

«Я считаю, что Вы очень нужны животным, потому что мало людей, которые озабочены этим вопросом. Да и ВСУ Вы поможете реальнее, чем на фронте. Пусть бы шли воевать те, которые воюют в тылу с животными, с более слабыми людьми, не знающими, куда направить свою агрессию…».

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" решил показать украинцам то, что не давали в новостях.

Также сообщалось, что телеведущая Мария Ефросинина поделилась своими переживаниями, провожая мужа на фронт.

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