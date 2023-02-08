Призывники должны прибыть на призывные участки ТЦК и СЗ для прохождения медкомиссии, пишет Politeka.net.

Соответсвующее решение о порядке прохождения военно-больничной комиссии призывниками закреплено постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года, вступило в силу 2 февраля и касается призывников, достигших 27 лет.

В документе указывается, что во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Также говорится, что с момента введения военного положения в районах (городах) образуются призывные комиссии, персональный состав которых и график работы утверждается начальником военной администрации.

Кроме того, подчеркивается, что на районные (городские) призывные комиссии возлагается организация и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста.

Это нужно для взятия их на военный учет военнообязанных или исключения из военного учета.

Добавим, что уведомление призывников, достигших 27 лет, их прибытие на призывные участки и проведение их медицинского осмотра будет осуществляться в соответствии с требованиями Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Проще говоря, им будут разосланы повестки.

Призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство на военный билет или временное удостоверение военнообязанных.

Добавим, что тем временем министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что что мобилизация проходит в рамках намеченных планов.

«Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь гибнут наши ребята, также есть раненные», - подчеркнул Резников в интервью «Украинской правде».

Напомним, сотрудники военкомата гнались за мужчиной в Днепре, видео.

Также сообщалось, что будет при отклонении от мобилизации - кого оштрафуют, а кому грозит срок.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.