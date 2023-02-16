В феврале в Украине подешевело сало и разные виды свинины, а вот курятина начала дорожать.

Согласно данным "Минфина", свиная грудинка сейчас стоит в среднем 166,54 гривны, что на 8,27 гривны дешевле средней цены в феврале.

В некоторых супермаркетах цена еще дешевле, например, у Novus ее можно купить по 154 гривен за килограмм.

В феврале повысились среднестатистические цены на все виды курятины. Куриные голени за месяц подорожали с 71,15 до 72,45 за килограмм.

Филе выросло в цене на 3 гривны – со 138,38 за килограмм до 141,27. А куриные бедра подорожали на 4 гривны – с 97,75 до 101,95 за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается рост цен на молочные продукты в магазинах, виной тому является постоянные отключения света.

В столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка.

Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Для того, чтобы покрыть расходы, производители будут вынуждены поднимать цены.

Сдержать резкое подорожание способны небольшие производители, продающие молоко неподалеку от своих предприятий и тратящие меньше топлива на доставку.

Напомним, цены взлетели на 77% и это не предел: какие продукты подорожали больше всего за год.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.