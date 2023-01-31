Акция под названием "Дарим 20 000 к пенсии" действует с января по май текущего года, сообщается на сайте банка.
Принять участие в акции могут бывшие и нынешние военнослужащие Украины, получающие пенсионные выплаты на свою карту для выплат от ПриватБанка.
Участником каждый из них становится автоматически. В рамках акции пройдет три розыгрыша, ежемесячно весной. Три выбранных случайно победителя получат по 20 тысяч гривен.
Что нужно сделать, чтобы стать участником акции?
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Обратитесь в отделение Приватбанка
Возьмите свой паспорт и идентификационный код — и через несколько минут сотрудники банка сделают для вас новую пенсионную карту
Онлайн через Приват24
- Подготовьте фото своих документов и пройдите регистрацию в Приват24, где вы сможете самостоятельно оформить свою пенсионную карточку.
- Добавьте новую карту как способ получения пенсии на онлайн-портале Пенсионного фонда.
Напомним, ПриватБанк внезапно списал все деньги с карты клиентки: "Без моего ведома".
Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.