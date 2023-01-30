Клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновение денег со своей зарплатной карты.

О своей неприятности, как пишет Politeka.net, клиентка рассказала на портале Minfin.

«Без моего сведения списали все средства с моей зарплатной карты в неизвестном направлении и отказываются их возвращать. Хотя это была зарплата, и я на нее рассчитывала на подготовку к свадьбе с военным ВСУ», - сообщила женщина.

Также клиентка требует вернуть все списанные средства и провести расследование инцидента.

«Когда я делаю перевод, то несколько раз должна подтвердить законность сделки, а как списать их, то делают это без ведома клиента», - сообщила женщина.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу, сообщив, сколько придется ждать результатов проверки этой операции.

«По вашему обращению были сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе. Регламент рассмотрения такой заявки составляет до 120 дней с момента ее регистрации. Эти сроки строго установлены платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы», - рассказали в ПриватБанке, добавив, что правоохранители могут получить по оформленному в соответствии с действующим законодательством запросу всю необходимую информацию.

Напомним, ранее одна из клиенток ПриватБанка пригрозила полицией.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.