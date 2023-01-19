В Днепре один из жителей рассказал, что банкиры отказались поменять ему доллары США с неизвестными отметками, информируют на портале UBR.ua.
По словам украинца, местные «менялы», у которых курс всегда выше, ему также просто отказали.
Сообщается, что и в ПриватБанке, и в Ощадбанке мужчина получил отказ, а в банке ПУМБ ему предложили забрать доллары с дисконтом в размере 12% стоимости.
На данный момент выяснить точно происхождение штампов на купюрах пока не удалось, однако в сети пользователи высказали предположение, что такую метку могли поставить таможенники на границе, или что купюры прибыли из Африки как плата за поставленное туда зерно.
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"Африканские доллары. Или студенты завезли так много. Или за зерно получили", "Мексикано-Колумбийские доллары",
"Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу" – пишут в сети.
Мы писали, в Израиле прекратят выплачивать ежемесячную помощь уже в феврале. Как отмечается, это произойдет, так как истечет срок действия временного постановления, которое назначило эти выплаты.
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