По словам украинца, местные «менялы», у которых курс всегда выше, ему также просто отказали.

В Днепре один из жителей рассказал, что банкиры отказались поменять ему доллары США с неизвестными отметками, информируют на портале UBR.ua.

По словам украинца, местные «менялы», у которых курс всегда выше, ему также просто отказали.

Сообщается, что и в ПриватБанке, и в Ощадбанке мужчина получил отказ, а в банке ПУМБ ему предложили забрать доллары с дисконтом в размере 12% стоимости.

На данный момент выяснить точно происхождение штампов на купюрах пока не удалось, однако в сети пользователи высказали предположение, что такую метку могли поставить таможенники на границе, или что купюры прибыли из Африки как плата за поставленное туда зерно.

"Африканские доллары. Или студенты завезли так много. Или за зерно получили", "Мексикано-Колумбийские доллары",

"Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу" – пишут в сети.

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