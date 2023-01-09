О скандальной истории сообщила юрист и волонтер Марина Пианкова.

В Броварах Киевской области судья Донецкого окружного админсуда Иван Голошивец пришел в благотворительный фонд как ВПЛ, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, за продуктовым набором. Он получил продуктовый набор на 13 кг, две пачки памперсов, детское питание и уехал, но через два часа вернулся вместе с женой и вернул эти пакеты со словами "моя семья и дети такого не едят".

"Для понимания состав набора: 2 кг муки, сахар 1 кг, манка 1кг, рис 1 кг, гречка 1 кг, спагетти твердых сортов, шпроты, сардина, горошек, кукуруза, томатная паста, масло, дрожжи, паштет, свинина тушонка домашняя, детское питание. Оба возмущены составом продуктового набора, по их словам, они не на это рассчитывали 🤨. Правда, не совсем понимаю, как можно рассчитывать на что-то особенное, когда тебе дают бесплатно?", - пишет юрист.

Но самое печальное было дальше — жена судьи начала кричать и угрожать, а потом сама решила вызвать полицию.

"Повод для вызова полиции: "Здравствуйте, я в гуманитарном штабе получила паек, мне испортили справку, что-то на ней написали". Полиция, конечно, приехала, надо же увидеть, что там можно испортить в справке, что нужно было полицию вызвать. Так вот – мы все были в шоке, в том числе полиция, от того, когда узнали, кто же прячется за статусом ВПЛ", — подчеркнула Марина Пианкова.

Скандалистом оказался судья Донецкого окружного административного суда Голошивец Иван Александрович, который имеет зарплату более 150000 грн в месяц и множество государственных льгот. В настоящее время его кандидатура находится на рассмотрении нравственного совета как кандидата в члены Высшего совета правосудия. Поэтому Марина Пианкова написала на него жалобу в нравственный совет судебной власти.

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