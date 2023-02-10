Рост потребительских цен в январе 2023 года по сравнению с декабрем составил 0,8%, с январем прошлого года 26% (в декабре составлял 26,6%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает agroportal.ua.

Базовая инфляция в январе к предыдущему месяцу 0,7%, к прошлогоднему январю 23,3%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 33%.

Больше всего за год подорожали яйца - на 77% и фрукты на 73,3%.

Цены на рыбопродукты выросли на 45,5%, овощи — 34%, сахар — 31,8%, масло сливочное — 29,1%, хлеб и хлебопродукты — 28,8%, макаронные изделия — на 27,2%, мясо — 24,1%, молоко — 19,3%, подсолнечное масло — 15,6%.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается рост цен на молочные продукты в магазинах, виной тому является постоянные отключения света.

В столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка.

Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Для того, чтобы покрыть расходы, производители будут вынуждены поднимать цены.

Сдержать резкое подорожание способны небольшие производители, продающие молоко неподалеку от своих предприятий и тратящие меньше топлива на доставку.

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Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

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