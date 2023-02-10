Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает agroportal.ua.
Базовая инфляция в январе к предыдущему месяцу 0,7%, к прошлогоднему январю 23,3%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 33%.
Больше всего за год подорожали яйца - на 77% и фрукты на 73,3%.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Выяснилось, где не будет света после новых взрывов: "Самая сложная ситуация в..."
"Вам нужно дать Оскар": Великий из "Квартал 95" спародировал истеричную русскую бабушку, видео
Массированная ракетная атака: оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре
Столб дыма и огня виден издалека: большой пожар вспыхнул после взрыва, что произошло
Цены на рыбопродукты выросли на 45,5%, овощи — 34%, сахар — 31,8%, масло сливочное — 29,1%, хлеб и хлебопродукты — 28,8%, макаронные изделия — на 27,2%, мясо — 24,1%, молоко — 19,3%, подсолнечное масло — 15,6%.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидается рост цен на молочные продукты в магазинах, виной тому является постоянные отключения света.
В столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка.
Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.
Для того, чтобы покрыть расходы, производители будут вынуждены поднимать цены.
Сдержать резкое подорожание способны небольшие производители, продающие молоко неподалеку от своих предприятий и тратящие меньше топлива на доставку.
Напомним, бесплатные продукты для украинцев: кто и как может оформить заявку на помощь.
Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.